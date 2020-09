Le mois de septembre s’annonce brûlant au PSG. Le club de la capitale devrait être très actif sur la planète mercato. Leonardo recherche plusieurs profils pour renforcé l’équipe dans l’optique de la saison prochaine. Un second attaquant, un milieu et un défenseur latéral droit sont les postes ciblés pour ce mercato.

“Sécuriser les contrats de Neymar et Mbappé, les deux super-stars parisiennes, c’est la mission prioritaire de Leonardo ! Les deux contrats se terminent en juin 2022. Ça va venir très vite pour le PSG. Le directeur sportif parisien, revenu en juin 2019, amène son club en finale de la Ligue des Champions un an après. Certes, il y a cette défaite. Maintenant, il faut capitaliser sur le bon parcours des Parisiens en C1. Il y a plusieurs dossiers importants pour Leonardo à régler, comme recruter des joueurs à plusieurs postes importants. Leonardo a beaucoup de travail. Et puis, il y aura la question de l’entraîneur. Tuchel, tout le monde le voit continuer jusqu’à la fin de son contrat en 2021, mais les rumeurs vont encore bon train concernant Allegri, qui pourrait venir plus rapidement que prévu au PSG… Il y a beaucoup de dossiers et Leonardo aura beaucoup de travail”, a indiqué le journaliste de Canal au sujet du mercato parisien.