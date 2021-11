Sur son compte Twitter le Paris Saint-Germain a rendu hommage à son emblématique tribune d’Auteuil pour ses 30 ans d’existence.

Le Parc des Princes et plus particulièrement le virage Auteuil risque d’être bouillant face au FC Nantes à 17h. Et pour cause l’emblématique tribune parisienne fête ses trente ans d’existence. Sur son compte Twitter le collectif de supporters parisiens du virage a annoncé, sans dévoiler bien sur, que des animations seront mises en place. Les animations ont d’ailleurs commencé bien avant le match avec un immense cortège de plus de mille personnes qui s’est réuni des heures avant le match pour se rendre ensemble au stade. L’ambiance risque d’être mémorable, rendez-vous sur Amazon Prime Vidéo pour suivre la rencontre et admirer l’énorme tifo qui sera déployé à l’entrée des joueurs.