Le club de la capitale a écopé d’une amende de 10 000 euros pour une irrégularité dans le contrat de Mauro Icardi.

Étincelant lors de son arrivée à Paris la saison dernière, Mauro Icardi aura connu une saison 2020/21 bien plus compliquée, marquée par les blessures et la concurrence en pointe du prodige Kylian Mbappé. Acheté pour 50 millions d’euros l’été dernier, l’Argentin pourrait d’ailleurs faire ses valises lors du prochain mercato d’après la presse italienne. Mais en plus des 50 millions d’euros versés à l’Inter Milan, Icardi aura coûté une amende de 10 000 euros au PSG.

En effet, la FIFA vient de sanctionner le vice-champion de France pour une irrégularité dans le transfert de Mauro Icardi. RMC explique que les dirigeants Parisiens ont simplement accepté une clause interdite visant payer 15 millions d’euros supplémentaires à l’Inter en cas de futur transfert de l’attaquant vers une autre équipe de Serie A. « L’article 18 bis du règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA porte sur l’influence d’une tierce partie sur les clubs. Le texte dispose qu’aucun club ne peut signer de contrat qui altère ‘l’indépendance ou la politique du club’. Cela vise entre autres à empêcher les clubs d’inclure des clauses financières ayant pour but de dissuader une revente vers un club en particulier ou un championnat. C’est donc pour cette infraction que le PSG a été sanctionné, comme l’avait été auparavant Arsenal pour un cas similaire. »