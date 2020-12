En fin de contrat avec le Real Madrid en fin de saison, Sergio Ramos pourrait quitter l’Espagne pour trouver un nouveau défi. Selon Nabil Djellit, Paris doit tout faire pour attirer le joueur.

« Paris pourrait jouer à trois derrière, ça pourrait être une possibilité. Il peut aussi y avoir un turnover. Pour moi, c’est le meilleur défenseur central de l’histoire. C’est un joueur énorme et un leader incroyable. C’est la gagne incarnée. Si tu as la possibilité de le faire venir sur un an voire deux, c’est aussi un joueur qui te permet de franchir des étapes et de grandir encore. Footballistiquement, il est tout sauf cramé. Je n’y crois pas mais dans l’absolu, si c’est possible, je le fais signer tous les jours », a indiqué le consultant sur La Chaîne L’Equipe.