La bataille continue entre le PSG, la LFP et Tebas. Si les partis s’échangent les coups depuis plusieurs semaines, le président de la Liga en a remis une couche cette semaine. Le dirigeant espagnol a envoyé une lettre dont le contenu a été révélé par L’Equipe.

« Il a une masse salariale insoutenable pour 2021-2022. Selon les estimations de la Liga et sur la base des comptes vérifiés du PSG pour les trois derniers exercices, et en tenant compte des dernières signatures du PSG lors du mercato d’été, sa masse salariale sera d’environ 540 millions d’euros cette saison, ce qui représenterait (encore une fois, selon nos estimations) plus de 80% de son chiffre d’affaires » a estimé le dirigeant espagnol.

Javier Tebas propose dans son courrier un rendez-vous aux dirigeants parisiens et au président de la LFP, Vincent Labrune. Affaire à suivre.