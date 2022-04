A l’aube du Clasico entre le PSG et l’Olympique de Marseille, match au sommet de la 32ème journée de Ligue 1, Marquinhos prévient. Les Parisiens remporteront ce choc devant les acclamations de leurs supporters.

« Ce n’est pas un match comme les autres. Ce n’est pas un match comme les autres, surtout maintenant. Face au 2e du championnat, et dans ce contexte, on veut montrer qu’on veut le gagner. Forcément, c’est toujours un match spécial pour nous, pour les supporters, pour la ville de Paris, surtout ici à la maison. J’espère que ça va être un beau spectacle en tribunes. On compte sur nos supporters. Nous, sur le terrain, on va se donner à fond, parce qu’on sait à quel point c’est important« , a déclaré Marquinhos dans des propos accordés à PSG TV.