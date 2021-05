Le Paris Saint-Germain vit une saison compliquée malgré une demi-finale de Ligue des Champions. Le club devra renouveler son effectif s’il veut enfin remporter la Coupe aux grandes oreilles.

Il reste trois matches au Paris Saint-Germain version 2020-2021, deux de championnat où le club peut encore remporter le titre de champion de France et la finale de la Coupe de France contre l’AS Monaco, mercredi prochain. Le directeur sportif du club, Leonardo, aura beaucoup de travail lors du mercato d’été pour combler les manques et donner une équipe compétitive à Mauricio Pochettino.

Le secteur defensif

Les latéraux posent problème. A gauche, il faut trouver une doublure à Juan Bernat qui sera disponible la saison prochaine après s’être fait les croisés d’autant plus que Layvin Kurzawa et Mitchel Bakker ne seront pas retenus. À droite, le prêt de Alessandro Florenzi ne sera pas prolongé, Colin Dagba restera en tant que numéro 2 et Thilo Kehrer ne semble plus être dans les plans du club. Il faudra trouver un numéro 1 qui pourrait être Serge Aurier, même si son profil ne fait pas l’unanimité au sein du club.

Dans l’axe, Marquinhos et Presnel Kimpembe seront là, Abdou Diallo également et peut-être Sergio Ramos qui pourrait arriver libre du Real Madrid

Le milieu de terrain

S’il y a un secteur où Paris doit se renforcer c’est au milieu. Marco Verratti trop souvent à l’infirmerie, Leandro Paredes a du mal a répéter les efforts, Danilo et Herrera sont des joueurs de rotation… seul Idrissa Gueye donne satisfaction. Leonardo doit trouver le ou les joueurs qui permettront au Paris Saint-Germain d’être enfin au niveau des autres clubs. On parle de Manuel Locatelli (Sassuolo) et Eduardo Camavinga (Rennes)

L’attaque

Si Neymar, Di Maria, Sarabia seront là et que Julian Draxler s’apprête à prolonger, Moise Kean actuellement en prêt n’est pas sûr de rester car son club Everton se montre gourmand. Mauro Icardi, qui réalise une saison décevante, a des envies d’ailleurs. Paris ne cherchera pas à le vendre mais si une offre intéressante arrive sur la table, la porte ne sera pas fermée. Enfin, il reste le cas Kylian Mbappé, alors qu’il lui reste une année de contrat, il n’a toujours pas prolongé. Le champion du monde qui porte son équipe depuis le début de l’année 2021 serait une perte énorme qu’il faudrait remplacer. Leonardo pense à Mohamed Salah… ou Lionel Messi.