Ce samedi à partir de 21 heures, le PSG reçoit les Girondins de Bordeaux pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Un match sans Keylor Navas qui est forfait.

S’il on ne connaît pas vraiment la nature et la raison de cette absence, le gardien du champion de France sera bel et bien Sergio Rico ce soir face à Bordeaux. Selon les indications de « Telefoot », l’ancien du Real Madrid va manquer cette rencontre et devrait revenir frais dès mercredi pour le choc face à Manchester United. C’est donc Sergio Rico qui devrait être titularisé dans les buts alors que Thomas Tuchel va sans doute convoquer le jeune Mathyas Randriamamy en tant que deuxième gardien.