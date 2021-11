Totalement déçu par l’attitude de Lionel Messi, Jérôme Rothen n’a pas été tendre avec le sextuple Ballon d’Or.

Malgré sa blessure contractée lors des derniers matchs du PSG, Lionel Messi a bien répondu à l’appel en sélection de Lionel Scaloni, le coach de l’Albicéleste. En réaction au récent coup de gueule Leonardo, le consultant de RMC Jérôme Rothen a fustigé l’attitude de l’ancien joueur du FC Barcelone.

« Je trouve ça très choquant ! Encore une fois, je ne comprends pas cette décision de la part de Lionel Messi. Je suis totalement avec Leonardo, pour une fois. (…) Tu as beau être le meilleur joueur du monde, le mieux payé, tu dois aussi rendre des comptes à ton club qui t’a permis de maintenir ton salaire, ce qui était impossible à Barcelone. Messi aurait dû refuser la sélection ? Ça me paraît logique ! Tu n’as pas joué, tu as été blessé, tu n’as pas été à Bordeaux sur le dernier match. Que tu ailles au rassemblement pour faire constater ta blessure, pas de souci, mais reste concentré sur ton adaptation au PSG et tu fais en sorte qu’au PSG, tu brilles. »