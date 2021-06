Comme à son habitude le Paris Saint-Germain fait émerger de nombreux talents de son centre de formation sans pour autant les faire éclore en son sein. Bis repetita, le Borussia Dortmund s’apprête à chiper un nouveau jeune au club parisien.

Le Borussia Dortmund raffole des jeunes du centre de formation parisien. Le club allemand a pris l’habitude, depuis quelques années, de piocher dans le réservoir de la capitale. C’est le cas par exemple de Dan-Axel Zagadou, plus connu du grand public. Et selon les informations de Bild, les Allemands ne sont pas prêts de lâcher l’affaire et s’apprête à recruter un nouveau jeune espoir. Ce dernier est Abdoulaye Kamara (17 ans) sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022. Selon les informations du média allemand, le joueur et le Borussia aurait déjà trouvé un accord.

Un départ précoce de plus pour les titis parisiens.