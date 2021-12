Mauricio Pochettino est revenu sur la saison 2021 du Paris Saint-Germain et il fait le bilan de cette année lors de sa conférence de presse.

« On a fini l’année et notre adaptation a été plutôt bonne. Mercredi, c’est notre 61ème match de l’année civile. On a eu deux étapes différentes avec les six premiers mois d’adaptation puis six autres de développement. Je pense que cela a été positif. On a eu besoin de s’adapter et de connaître le club. » A précisé le coach argentin ce mardi lors de son point presse avant de se rendre au Moustoir pour défier le FC Lorient ce mercredi soir.