Pour l’ancien chroniqueur du CFC Pierre Ménès, le PSG a évité le pire tirage en héritant du Bayern Munich.

Dans son émission Pierrot Le Foot sur YouTube, Pierre Ménès a évoqué le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions et plus particulièrement le choc qui opposera le Paris Saint-Germain au Bayern Munich.

« À partir des huitièmes de finale, il devrait y avoir un tirage au sort intégral, à la rigueur, ne pas rejouer l’équipe que l’on a jouée en poule. S’il y a des matchs entre Anglais ou Allemands, tant pis pour eux, c’est un problème de riches. Le Bayern reste extrêmement redoutable, mais l’équipe me semble moins dangereuse et plus irrégulière que Manchester City ou le Real. La dernière fois, ça s’est bien passé, avec la victoire du PSG à Munich sous la neige (…) Les forces en présence seront différentes entre maintenant et la mi-février, ce ne sont pas les mêmes états de forme et les mêmes dynamiques. Avec une coupure et une Coupe du Monde au milieu, c’est sûr que ça va tout changer. Il faudra voir en février. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour le PSG, mais ce n’en est pas une bonne pour le Bayern non plus. »