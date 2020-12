Le PSG retrouvera le FC Barcelone pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le consultant Liga de beIN Sports, Omar da Fonseca estime que c’est un bon tirage pour le PSG.

« Les bons joueurs existent mais l’équipe ne parvient pas à les faire évoluer ensemble. Le pire, c’est qu’on n’a pas d’explications rationnelles… Le Barça joue mal, le Barça ne fait plus peur, le Barça ennuie, le Barça ne marque pas… Toutes les carences sont amplifiées. Tout le monde est en dessous. (…) Messi est en dessous aussi. Il veut encore essayer de partir de loin, d’éliminer. Mais il ne peut plus et on continue à persévérer à vouloir l’installer dans cette manière de jouer. Cristiano Ronaldo, lui, a compris qu’il fallait se cantonner au but », a indiqué l’Argentin pour le quotidien Le Parisien.

Avant d’ajouter. « Personne ne sait ce qu’il se passera en février. Mais dans l’état actuel des choses, si vous me dites que ce seront les mêmes joueurs, dans les mêmes conditions, je ne veux pas parler de faux choc entre le PSG et le Barça mais s’il faut sortir un favori, c’est Paris », a lâché Da Fonseca.