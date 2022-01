Javier Saviola, ancien attaquant du Barça, a évoqué la situation actuelle du club catalan pour Esports COPE. Pour l’Argentin, Barcelone doit mettre fin à l’ombre de Messi qui plane sur le Camp Nou.

« Messi a laissé un trou énorme difficile à combler. Barcelone devrait essayer de faire en sorte que cela l’affecte le moins possible et le plus tôt ils l’oublieront, mieux ce sera », a déclaré Saviola.

L’ancien du Benfica a également eu un mot pour le travail de Xavi : « Avec la connaissance du football qu’il a, je suis sûr qu’il réussira. La chose la plus importante est que l’équipe montre une évolution et dans la Super Coupe, elle s’est battue à égalité avec le Real Madrid. Les plus jeunes gagnent en expérience et il faut être patient, mais on voit déjà le doigt de l’entraîneur. »