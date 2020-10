Le PSG va-t-il devoir se séparer de Verratti, joueur du club depuis huit ans ? Cela ne semble pas d’actualité. Le joueur s’est en effet exprimé sur son avenir et n’a laissé aucune place au doute.

“Ce que j’aime le plus, c’est jouer au football et le faire pour une équipe qui joue pour de grands objectifs. Pendant ces huit années, j’ai toujours joué avec de grands champions et en ce moment, il ne me vient pas à l’esprit de quitter le PSG, je m’y sens bien, et puis on verra à l’avenir“, a expliqué Marco Verratti comme le rapporte TuttoMercatoWeb.

Marco Verratti a rejoint le Paris Saint-Germain en 2012 après avoir passé plusieurs saisons sur le banc du Delfino Pescara (2008-2012).