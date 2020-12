Le consultant, Eric Di Méco, n’a pas caché son agacement face à l’attitude du buteur Parisien.

Le Parisien a révélé que Thomas Tuchel n’avait pas fait sortir Kylian Mbappé lors du match de Ligue 1 face à Lorient pour satisfaire les caprices de son attaquant. Une attitude égoïste qui irrite particulièrement le consultant de RMC Sport, Eric Di Meco.

« Il n’y a pas beaucoup de joueurs, qui plus est des attaquants, qui aiment sortir mais là il y a un problème. À un moment, il va falloir qu’il pense à la gestion de la saison et la gestion de l’intérêt de son employeur. Parce que l’intérêt de son employeur c’était qu’il soit présent plus contre Lyon et Lille que contre Lorient. J’ai l’impression qu’il joue contre Lorient, ça se passe très bien, il marque, et il sait que quand ça va bien au PSG ça peut aller très vite et il peut encore marquer deux buts en fin de match au lieu de sortir à la 60e ou 70e comme c’est préconisé par le staff médical. Bien sûr que le coach a une responsabilité mais le joueur à une grande responsabilité. L’intérêt du PSG, et je me répète, c’était qu’il joue contre Lille et qu’il joue plus contre Lyon. Kylian Mbappé pense à sa performance personnelle, à son intérêt de mettre des buts contre Lorient, au lieu de jouer trois jours après contre Lille. Un joueur comme lui, qui est important pour le PSG, s’il doit sortir à la 60e minute lors de certains matches pour jouer le prochain match, il va falloir qu’il baisse les cornes et qu’il le fasse. »