Hier soir Neymar a manqué un penalty face au Stade Brestois. Le Brésilien est tombé sur un Gautier Larsonneur malin qui est parvenu à le déconcentrer.

Après la rencontre, le portier breton est revenu sur ce scénario et explique un petit peu son idée pour tromper la star du Paris Saint-Germain. Il a fait une Mickaël Landreau, qui avait fait la même chose à l’époque lors d’un duel face à Ronaldinho. « J’ai essayé de tenter quelque chose. J’y pensais depuis le début de la saison. On en a parlé avec le staff et on a travaillé dur sur son positionnement, » a savouré Larsonneur en conférence de presse.

Larsonneur, portero del Brest ganando una batalla psicológica contra Neymar. Algo inédito lo qué pasó en el cierre de la Ligue 1.



¿Qué les parece? 🤯 | #CRACKS ⚡️



