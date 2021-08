Ancien joueur du Paris Saint-Germain, Balise Matuidi donne son avis sur l’arrivée de Lionel Messi en France et il pense que c’est une très bonne chose de voir la Pulga en Ligue 1.

« J’ai été surpris, bien sûr, mais dans le bon sens du terme. Toute ma famille habite encore à Paris et je reste un grand fan du PSG. Quand je vois ce que club a atteint avec l’arrivée d’un des plus grands joueurs de tous les temps, c’est juste exceptionnel. Je suis content pour Paris et pour le football français, car tout le monde va en bénéficier. Ce n’est que du bonheur. J’ai hâte de contempler ce spectacle devant ma télé, a glissé le champion du monde 2018 pour Eurosport. Je n’ai pas encore échangé avec Kylian (Mbappé) mais j’ai eu Presnel (Kimpembe) et Marco (Verratti), oui. Ils sont très heureux. »