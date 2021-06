Le Paris Saint-Germain semble avoir enfin trouver un titulaire au poste de latéral droit avec Achraf Hakimi qui devrait sauf retournement de situation s’engager cinq ans au Paris Saint-Germain.

Après le milieu de terrain Georginio Wijnaldum (libre), prochainement le gardien Gianluigi Donnarumma (libre), le défenseur droit, Achraf Hakimi devrait être la troisième recrue du Paris Saint-Germain. Le vice champion de France s’est mis d’accord avec le champion d’Italie, pour un transfert autour de 70 millions d’euros. Le joueur, international marocain devrait signer un contrat de cinq ans avec la ville lumière et percevoir un salaire annuel d’environ 10 millions d’euros selon les informations de Foot Mercato.

Pour rappel, depuis de nombreuses saisons le Paris Saint-Germain a des difficultés sur le poste de latéral ni Serge Aurier, ,ni Thomas Meunier, ni Dani Alves, ni Alessandro Florenzi et ni le titi, Colin Dagba n’ont donné satisfaction. La venue de l’international marocain semble la bienvenue et va consolider la défense parisienne.

L’avis de Raphaël Marcant, membre de la rédaction Sport.fr, pour lui ce n’est pas une idée : « Achraf Hakimi et Theo Hernandez ont ébloui le championnat italien cette saison. Auteur de superbes prestations, le Marocain a inscrit pas moins de 7 buts et délivré 10 passes décisives en 37 matches de Serie A quand le Français en marquait 8 et en distribué 8 en 40 rencontres. Des latéraux ou plutôt des pistons ultra offensifs plus ailier que défenseur. Des caractéristiques que la direction parisienne semble écartées alors des deux profils alors qu’il s’agit justement du problème dans lequel elle est empêtré depuis plusieurs saisons et notamment sur le flanc droit avec les échecs successifs nommés Dani Alves, Thomas Meunier et Alessandro Florenzi, trois latéraux plus offensifs que défensifs. Aujourd’hui le PSG s’apprête à faire la même erreur en privilégiant des noms aux spécificités de ces deux excellents joueurs. Un choix perdant qui pourrait coûter très cher au vu des émoluments demandés par les deux clubs lombards. L’Inter Milan réclame entre 60 et 80M€ pour Achraf Hakimi alors que le Milan AC estime Theo Hernandez à 50M€. Une somme énorme potentiellement dépensée pour deux profils qui ne correspondent pas au jeu parisien, encore plus pour le Nerazzurri qui jouait principalement dans un système à 3 défenseurs et 2 pistons avec l’Italien Antonio Conte et qui négligeait grandement ses tâches défensives lors de son passage en Bundesliga au Borussia Dortmund. Des spécificités qui pourraient bien avoir leur importance et fragiliser l’assise défensive du PSG déjà friable à moins que Mauricio Pochettino, ou un autre coach, modifie les habitudes tactiques du club de la capitale.«

Si le sondage ne s’affiche pas, cliquez ici !