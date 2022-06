Hier, après la victoire écrasante (3-0) de L’Argentine face à l’Italie lors de la Finalissima, la presse argentine s’est moqué de Kylian Mbappé et ses propos critiques envers le niveau des sélections en Amérique du Sud. Son coéquipier au PSG, Lionel Messi, lui a également répondu.

Les propos de Kylian Mbappé n’ont pas fini de faire parler ! Après sa prolongation avec le Paris Saint-Germain, l’international français a eu des propos critiques envers le niveau du football en Amérique du Sud dans une interview pour TNT Sports Brasil, “L’avantage qu’on a, les Européens, c’est qu’on joue toujours entre nous et on a des matchs de haut niveau tout le temps, comme en Ligue des nations. Quand on arrive à la Coupe du monde on est prêt, là où le Brésil et l’Argentine n’ont pas encore ce niveau-là. En Amérique du Sud, le football n’est pas aussi avancé qu’en Europe. C’est pour ça que les dernières Coupes du monde, si vous regardez, les Européens gagnent toujours », avait expliqué l’attaquant Parisien. Des déclarations qui ont fait enrager de nombreux fans de football à travers l’Amérique du Sud. Hier, après la victoire de l’Argentine face à l’Italie sur le score de 3 à 0 lors de la Finalissima, Olé a ressorti les déclarations du natif de Bondy.

Sur les réseaux sociaux, les internautes se sont également moqués des déclarations de l’international français…

🇦🇷🗣️ Dibu Martínez, mano a mano con TyC Sports, se refirió a los dichos de Kylian Mbappé sobre la competitividad de Argentina y Brasil en las Eliminatorias.



💬 "Los europeos no saben lo que es jugar en Sudamérica". pic.twitter.com/DJQC58E2wy — TyC Sports (@TyCSports) May 27, 2022

Messi répond à Mbappé

Après la victoire de son équipe, le septuple ballon d’or a été interrogé par la presse sur les déclarations de Kylian Mbappé.“Nous sommes conscients de qui nous sommes et peu importe qui est devant. Nous avons joué tous les matchs de la même manière, mais c’était un bon test, car l’Italie est une grande équipe“ , déclare Lionel Messi avant de conclure, “Nous allons rivaliser avec n’importe qui. Nous avons des choses claires, mais nous devons continuer à grandir et à améliorer les choses“, s’exclame le joueur du PSG.

France/Argentine des querelles qui ne datent pas d’hier…

La relation entre la France et l’Argentine se sont nettement degradés depuis quelques années. Les supporters argentins ont d’abord très mal vécu l’élimination de l’Albiceleste face aux Bleus en huitième de finale de la Coupe du Monde en 2018. De plus, les Argentins ne comprennent pas que leur légende Lionel Messi soit sifflets au Parc des Princes par les supporteurs du PSG. Les déclarations de Kylian Mbappé n’ont donc pas arrangé les choses. S’il y a des retrouvailles entre la France et l’Argentine lors de la prochaine Coupe du Monde en fin d’année au Qatar, les deux équipes risquent d’être très attendus par la presse et les supporteurs…