Dernier transfert en date du PSG, Danilo Pereira pourrait être le successeur de Thiago Motta au poste de sentinelle. Son ancien entraîneur à Porto, Siramana Dembélé, assure que le joueur est idéal pour Paris.

“Nous avons dû laisser partir Danilo Pereira, car le FC Porto et le PSG ne boxent pas dans la même catégorie et qu’il voulait jouer pour un grand club comme le Paris Saint-Germain. C’est le milieu dont le Paris Saint-Germain avait besoin, Danilo est le type de joueur qui a de très grosses qualités. Tout le monde parle de l’aspect physique, de l’impact sur les duels et de la capacité à récupérer le ballon, mais il ne sait pas faire que cela. C’est aussi un joueur qui sait très bien jouer au football. Tout dépend de ce que lui demande l’entraîneur. Ici, à Porto, il avait de grandes responsabilités, il était capitaine. Il sait décrocher entre les deux centraux et il sait également jouer derrière la première ligne de pression adverse. Danilo sait jouer avec son pied droit, comme gauche, et il a une qualité de jeu long qui est très bonne” a confié l’actuel entraîneur adjoint de Sergio Conceição à Porto.