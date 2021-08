Ancien joueur du Paris Saint-Germain Luis Fernandez parle de la saison à venir du club de la capitale et évoque le cas de Mauricio Pochettino.

Le consultant pour la télévision française demande aux médias de laisser tranquille l’entraîneur argentin qui est capable de faire une grande saison et aider le PSG à décrocher des titres et pourquoi pas la Ligue des champions. « Si on laisse le staff travailler tranquillement, si on laisse l’entraîneur faire son job, contrairement à ce qui s’est passé avec M. Tuchel, il n’y aura pas de souci pour les Parisiens. Le seul danger est là, a souligné le consultant dans les colonnes de L’Equipe. Si on ne met pas la pression à Pochettino tous les jours pour savoir par exemple pourquoi il fait jouer Donnarumma ou Navas, untel ou untel, cela se passera bien. Il ne faut pas recommencer à faire les mêmes erreurs que la saison dernière. Si les Parisiens ne sont pas champions avec le recrutement qui a été effectué, ils doivent déposer le bilan », a plaisanté l’homme de 61 ans qui attend beaucoup des nouvelles recrues.