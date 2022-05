Star du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé devrait tout naturellement faire sa valise dans quelques semaines. Si le Français n’a pas annoncé son départ de manière officielle, il n’a toujours pas prolongé contrat et c’est vers le Real Madrid qu’il devrait se tourner. Résultat, le PSG commence à prospecter et le profil d’un certain João Felix semble intéresser le club champion de France.

Ce matin ‘Foot mercato’ confirme que le PSG s’intéresse de près à la situation du joueur international portugais pour l’avenir et le média précise même que son agent, Jorge Mendes a déjà eu des discussion avec le président du club de la capitale française Nasser Al-Khelaïfi. « Les agents de joueurs le savent et placent leurs pions. L’un d’entre eux, et pas le moins connu, a déjà posé quelques jalons du côté du Paris Saint-Germain. On parle là de Jorge Mendes, qui travaille sur deux dossiers chauds. Le premier concerne Darwin Nuñez. Leonardo étudie bien cette piste, amenée par Jorge Mendes, dans l’optique d’un départ de Mauro Icardi, que le club de la capitale souhaite voir partir. Selon nos informations, Jorge Mendes a aussi évoqué, avec Nasser Al-Khelaïfi, l’hypothèse d’un transfert de João Felix vers la capitale française, en cas de départ cette fois de Kylian Mbappé. Si l’international français venait à quitter le navire, un autre attaquant serait recruté et João Felix est l’une des options proposées. » Peut-on lire.

Un intérêt de la part des dirigeants qataris pour la star des Colchoneros qui voit son contrat prendre fin en juin 2026. Notons que le PSG est aussi en négociation avec ses homologues du Benfica Lisbonne pour une éventuelle arrivée de l’attaquant en forme du moment Darwin Nunez. Affaires à suivre…