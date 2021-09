Agacée par les comparaisons avec Lionel Messi, la sœur de Neymar a pris la défense du Brésilien sur les réseaux sociaux.

Critiqué par la presse brésilienne, Neymar a poussé un coup de gueule hier soir après la victoire de la Seleção face au Pérou (2-0) en qualifications pour la Coupe du monde 2022. Mais dans la foulée, la star du PSG a été rappelé à l’ordre par Galvão, chroniqueur sur la chaîne Globo. « Calme-toi, Neymar, calme-toi. C’est ce qui manque un peu à Neymar. On ne voit pas Messi faire ça. Neymar manque toujours de cette maîtrise de soi alors que Messi est ciblé autant que lui. »

Une comparaison entre les deux nouveaux coéquipiers qui n’a pas calmé la situation, au contraire. « Galvão arrête de vouloir continuer à comparer Neymar et Messi », a répondu la sœur de Neymar sur Instagram. « Il n’y a rien de tout cela, arrête, mon fils. Ils sont tous les deux pourchassés, ils sont tous les deux ciblés, cool. Allez-y vous, sortez sur le terrain et soyez ciblé comme il l’est et on verra si vous ne direz rien… Quelle conduite quoi… »

Bref, il faudra s’attendre à quelques réponses enflammés lorsque les journalistes français s’amuseront à comparer Neymar et Lionel Messi.