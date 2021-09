Inquiet au sujet de l’état de forme de Sergio Ramos, Jérôme Rothen estime même que le PSG a fait une erreur en recrutant l’ancien capitaine du Real Madrid.

Deux mois après sa signature, Sergio Ramos n’a toujours pas fait ses débuts avec le PSG et ne devrait pas le faire avant le 22 septembre contre Metz. Jérôme Rothen, ancien joueur parisien et actuel commentateur sur RMC Sport, a vivement critiqué le transfert de l’international espagnol dans son émission de radio.

» La blessure au mollet en fin de carrière est terrible car on peut rarement récupérer correctement… Dès que le joueur augmente le rythme, que ce soit en match ou à l’entraînement avec le PSG, il peut ne pas pouvoir continuer… Et quand le joueur a un certain âge, il a besoin d’enchaîner les matchs pour être bon… Peut-il retrouver son niveau avec la douleur constante qu’il a au mollet ? J’ai de gros doutes. Quand il est arrivé, tout le monde disait que Sergio Ramos allait changer la mentalité du vestiaire. Aujourd’hui, Marquinhos et Kimpembe sont loin devant Ramos. Son aura de groupe n’est pas suffisante en ce moment au PSG. Il en faut plus. Il devra apporter davantage à l’équipe sur le terrain. Sinon, il sera inutile de l’avoir sur le terrain. J’ai donc l’impression que Ramos est une mauvaise idée pour le PSG ».