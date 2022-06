Adrien Rabiot, dont le contrat expire à la Juventus en juin 2023, se dirige vers un départ de la Vieille Dame cet été. Chelsea, Newcastle, mais encore le PSG sont des candidats à l’achat du milieu de terrain de français.

Au terme d’une saison décevante au niveau des résultats, la Juventus cherche à se renouveler en vue de la saison prochaine. Larguée par les deux clubs milanais et par Naples dans la course au titre en Italie, et éliminée à la surprise générale en 1/8e de finale de Ligue des Champions par Villarreal, la Vieille Dame n’a pas réalisé la saison espérée. Pour rattraper le tir, la Juve compte être active sur le marché des transferts estival et commencera déjà par faire un tri au sein de son effectif. En plus des départs de Paulo Dybala et de Giorgio Chiellini, c’est maintenant Adrien Rabiot qui devrait quitter Turin cet été d’après les rapports de TuttoMercato. L’international français s’apprête donc à faire un choix décisif à quelques mois de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Portant les couleurs blanches et noires depuis maintenant 2 ans, Adrien n’a jamais eu le rendement attendu et son influence dans le jeu se fait de moins en moins ressentir. Auteur d’une saison assez décevante (45 matchs, 2 passes décisives), les dirigeants turinois réfléchissent à la possibilité de se séparer du milieu de terrain français cet été, lui qui occupe une grosse part de la masse salariale du club (7 millions d’euros par an) et dont le contrat expire en juin 2023. Et le joueur ne manquera de candidats dans le cas d’un départ, puisque Chelsea et Newcastle sont sur le coup, mais son nom a également été rattaché au PSG, là où il avait évolué de 2012 à 2019. Difficile toutefois d’imaginer un retour de Rabiot à Paris, lui qui avait quitté la capitale dans un climat assez tendu puisqu’il n’avait pas souhaiter prolonger son contrat, ce qui avait contraint le PSG à le vendre gratuitement à la Juve. Néanmoins, tout reste possible tant le mercato des Parisiens s’annonce actif.