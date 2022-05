Du côté du Real Madrid, l’avenir de Casemiro est flou. Le milieu de terrain ne serait pas fermé à un départ. Le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin sont sur le coup.

A l’aube d’un renouvellement d’effectif, et alors que de jeunes pousses éclosent sous les yeux de Carlo Ancelotti, le Real Madrid ne serait pas contre le départ de certains de ses hommes forts avant que leur valeur ne finissent par atteindre le 0€ absolu. A 30 ans, Casemiro fait partie de ses joueurs dont l’écurie madrilène serait ouverte à la vente en cas d’offre satisfaisante. Un départ éventuel qui ne refroidirait pas le principal intéressé. Selon les informations de la Cadena SER, le Brésilien ne serait pas contre un nouveau défi mais aurait déjà fixé ses exigences : un salaire net annuel de 12 millions d’euros par an. Le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin seraient les deux écuries prêtes à l’accueillir.