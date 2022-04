Loin d’être au sommet de son art, Neymar a atteint la trentaine et pourrait bien ne jamais retrouver son véritable niveau. Une certitude pour Ludovic Obraniak qui lui prévoit une retraite précoce.

« Si la question c’est de savoir s’il peut revenir au top… Déjà, regardez le, il n’avait pas du tout le même physique quand il était au top. Physiquement, il est complètement métamorphosé. Il a pris plus de masse, il est moins léger, il est moins virevoltant, il est moins aérien. Quand on regarde Benzema, Lewandowski, Ronaldo… Pour être au haut niveau à un certain âge, il faut une énorme d’exigence. Neymar a commencé le football très tôt. Peut-être qu’aujourd’hui, avec toute cette starification, il a une certaine usure. Il n’a peut-être plus envie de tout ça« , a déclaré Ludovic Obraniak sur le plateau de la chaîne L’Equipe.