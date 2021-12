Qualifié ce dimanche soir pour les 16es de finale de la Coupe de France après sa victoire 3-0 contre Feignies-Aulnoyes, le Paris Saint-German s’est montré très séreux et professionnel. Une attitude appréciée par Mauricio Pochettino.

« Je suis heureux que nous nous soyons qualifiés, c’est une bonne chose. Nous avons été très professionnels et nous avons mérité de gagner. Nous sommes heureux parce que nous sommes venus ici et il n’y a eu aucune blessure. C’est un bon sentiment. C’est toujours important quand les attaquants marquent. C’est le plus important pour une équipe. J’espère qu’on continuera à marquer des buts. » A expliqué le coach argentin lors de sa conférence de presse. Prochaine étape face à Vannes en National 2 pour les partenaires de Lionel Messi absent hier soir.