Entré en jeu hier soir avec le PSG face à l’AS Monaco, Neymar n’a été que l’ombre de lui-même. Le Brésilien qui revient de blessure devrait débuter le match de Ligue des Champions face au RB Leipzig comme son entraîneur le précise.

En conférence d’après match, le coach du PSG a confirmé qu’il allait titulariser sa star brésilienne mardi face au RB Leipzig en Ligue des Champions. « Il doit (être titulaire), il doit. Il n’y a pas de doutes. Il va jouer le nombre de minutes nécessaires. On doit faire l’impossible, et il va le faire. Il est déterminé et il va commencer contre Leipzig. »

Le milieu offensif auriverde n’avait pas rejoué depuis le 28 octobre, à cause d’une blessure musculaire. Il pourrait être en manque de rythme, mardi mais sa motivation pourrait bien compenser dans un match qui ressemble déjà à une finale pour le PSG.