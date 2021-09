Le Paris Saint-Germain a vécu un mercato estival très mouvementé avec de nombreuses arrivées et un feuilleton interminable autour de Kylian Mbappé. Transfert avorté sur lequel Ander Herrera revient pour la presse espagnole.

Ander Herrera (32 ans) vit un véritable conte de fée en ce début de saison. L’Espagnol empile but sur but en Ligue 1 comme en Ligue des Champions et se sent bien, très bien au Paris Saint-Germain. Interrogé par la Cadena SER sur le vrai faux transfert de Kylian Mbappé (22 ans) au Real Madrid cet été. L’ancien mancunien remballe la presse.

« J’avais l’intuition qu’il allait rester. Ce que le club nous avait toujours dit, c’est que Mbappé restait. Je lui ai demandé deux semaines avant la fin du mercato et il m’a répondu : ‘Je suis ici, je suis ici’. Tout ce qu’on a vu dans la presse ne correspondait pas à ce qu’il se passait ici. Ce qu’il se passe cette saison pourrait avoir une incidence sur l’avenir de Mbappé. »