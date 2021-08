Pour Fabrizio Romano, spécialiste mercato en Europe, le vestiaire du PSG est prêt pour accueillir Lionel Messi dans les prochains jours.

« Si Messi va rester au Barça ? Non, car Laporta a semblé sincère dans sa conférence de presse de ce matin. Ça va être très dur. Le PSG est-il le seul à être sur ce dossier ? Vous savez signer un joueur comme Messi, c’est très compliqué, et le PSG semble être le seul à pouvoir le signer ! En plus sa relation avec Neymar est excellente, donc ça aide. Au sein du vestiaire, on est confiant sur le fait que Messi va arriver à Paris. L’affaire Mbappé ? Il est très difficile de signer Mbappé cet été. Si le Real sait qu’il a 100% de chance de signer le joueur, alors ils fonceront pour le recruter », a indiqué le spécialiste mercato au sujet de l’avenir de Lionel Messi qui pourrait être présenté au PSG dans les prochains jours.