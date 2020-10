Nouvel attaquant du Paris Saint-Germain, Moise Kean a été prêté pour une saison par les Toffees d’Everton.

Le buteur italien va devenir le remplaçant de Mauro Icardi après les départs d’Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting lors du mercato. Kean va devoir faire ses preuves d’autant plus que c’est un fan de l’OM. Sur les réseaux sociaux, le nouvel attaquant parisien avait posté un message pour féliciter Boubacar Kamara lorsqu’il avait inscrit son premier but en pro. L’occasion de voir que Kean est un fan de l’OM. Plutôt insolite tout ça.