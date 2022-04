Cet été, le PSG s’est constitué un trio de rêve avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Une MNM qui se réveille néanmoins trop tardivement, suite à l’élimination en Ligue des Champions.

Eblouissants lors des deux dernières rencontres du Paris Saint-Germain face au FC Lorient (5-1) puis contre Clermont, (6-1), Kylian Mbappé (5 buts et 4 passes décisives), Messi (1 but et 3 passes décisives) et Neymar (5 buts, 1 passe décisive) ont régalé et enfin prouvé que la MNM pouvait briller. Un réveil trop tardif pour Thierry Henry qui aurait sans doute aimé les voir aussi performants lors des soirées de Ligue des Champions.

« On attendait de voir ça depuis le début, mais ils n’ont pas toujours été là en même temps. Neymar s’était blessé. Le 14e match ensemble ? Oui, mais c’est 14 matchs sur combien ? Ce n’est pas énorme et puis Neymar est revenu il n’y a pas si longtemps quand même. Maintenant, Kylian l’a dit lui-même. Il n’est jamais tard hein… mais c’est un peu tard quand même« , a confié Thierry Henry sur Prime Vidéo.