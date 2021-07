Sergio Ramos a signé pour les deux prochaines saisons en faveur du Paris Saint-Germain. Une très bonne nouvelle pour le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

« Paris accueille aujourd’hui l’un des plus grands joueurs de notre époque. Nous sommes heureux d’annoncer que Sergio Ramos nous rejoint. Sergio est un footballeur complet, l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire. C’est un compétiteur né, un leader et un grand professionnel. Sa grande expérience et ses ambitions sont en parfait accord avec celles du club. Je suis fier de le voir sous le maillot du Paris Saint-Germain et je sais que nos supporters lui réserveront un accueil fantastique, » s’est réjoui le président du PSG sur le site officiel. S’il ne le dit pas ouvertement, le patron du club de la capitale espère que Ramos saura apporter son expérience et offrir la Ligue des champions dans les prochains mois.