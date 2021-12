Pour Pierre Ménès, le PSG ne fera pas le poids face aux autres cadors européens cette saison sans un Sergio Ramos à 100%.

Si Pierre Ménès s’est régalé pendant 45 minutes hier soir, il a aussi vu le Paris Saint-Germain retomber dans ses travers l’espace d’un instant. À trois buts d’avance, les hommes de Mauricio Pochettino se sont relâché et ils ont encaissé un but pour le moins évitable face à Bruges. Pas de quoi s’alarmer pour autant, puisque le PSG était déjà qualifié en huitièmes de finale de la Ligue des champions, et s’est imposé face aux Belges sur le score de 4 à 1. Mais ce bémol tracasse l’ancien chroniqueur du Canal Football Club, qui réclame au plus vite le retour de Sergio Ramos.

« Cela ne date pas de cette saison qu’on déplore cette incapacité des Franciliens à enfoncer le clou, à mettre une tôle à son adversaire. Un relâchement coupable qui a permis à Bruges de se créer pas mal de situations dangereuses, ce qui était déjà le cas avant le repos où Donnaruma avait déjà eu trop d’arrêts à effectuer, et même de réduire le score par Rits. Cette fragilité défensive, si elle n’est pas réglée, sera tôt ou tard rédhibitoire au niveau européen. Si l’attaque du PSG commence à mieux tourner, les errances défensives risquent toujours de plomber l’équipe. Si Ramos, est en état de marche, cela changera probablement la donne. Mais le sera-t-il un jour ? On peut en douter. »