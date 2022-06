En prolongeant son contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a prouvé tout son attachement au club de la capitale. Un choix qui a séduit Francesco Totti.

« Je suis content, parce c’est un choix du cœur. Il a grandi avec Paris. Ce n’est pas facile de refuser le Real Madrid, je l’ai fait il y a 20 ans pour rester à Rome. Je pense que Mbappé, même s’il est plus jeune, a pris la bonne décision. Les racines, c’est le plus important. Comme le joueur intelligent qu’il est, il a fait le choix de rester à Paris, et je pense que c’est le bon », a déclaré Francesco Totti, romantique dans l’âme, sur les antennes de RMC.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé a refusé les approches du Real Madrid pour accepter la proposition du Paris Saint-Germain. Désormais lié avec le club de la capitale jusqu’en juin 2025, il sera désormais la tête d’affiche du projet parisien.