A l’issue du match nul, 0-0, face à l’Olympique de Marseille, l’entraineur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino a estimé que son équipe avait réalisé un bon match. Pour Jérôme Rothen, l’Argentin doit arrêter d’embellir la situation alors que le contenu laisse à désirer depuis le début de saison.

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain a nouvelle fois réalisé un match décevant mais pour son entraineur, Mauricio Pochettino, son équipe a réalisé un bon match face à l’Olympique de Marseille. Dans son émission Rothen s’enflamme, ce lundi sur RMC, Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG a estimé que la communication de l’entraineur parisien n’est pas bonne.

« Ce n’est pas la première fois, d’où mon ras-le-bol. Qu’il prenne pour des imbéciles des gens qui n’ont pas connu le terrain, ok, pas de soucis, mais qu’il prenne pour des imbéciles des gens comme moi qui avons connu le terrain, sans avoir la science infuse… On voit les matchs comme tout le monde, avec notre expérience d’ancien joueur, et tu ne peux pas être tout le temps à l’opposé, dans l’analyse livrée par rapport au jeu produit. Que tu le fasses quelquefois pour protéger ton groupe, protéger tes joueurs, ça peut arriver. Mais la langue de bois, ça va deux secondes. En entendant sa déclaration d’après-match, où comme très souvent il embellit les choses, où il est totalement à l’opposé sur la prestation collective comme sur la prestation de Neymar, j’ai envie de dire: mais qu’est-ce qui vous empêche de dire des vérités? Pourquoi vous réagissez comme ça?, a lâché Jérôme Rothen sur les ondes de RMC.

Le Paris Saint-Germain reçoit Lille, vendredi 21h, en ouverture de la douzième journée de Ligue 1 avant de se déplacer sur la pelouse du RB Leipzig, mercredi à 21h, pour le quatrième match de la phase de poules de Ligue des Champions.