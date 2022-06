En fin de contrat avec le PSG, le cœur d’Angel Di Maria navigue entre la Juventus Turin et le FC Barcelone. Menacée par les convoitises du Barça, la Vieille Dame cède aux exigences de l’Argentin.

Remplaçant de luxe derrière le trio Neymar-Mbappé-Messi, Angel Di Maria a rendu de bons et loyaux services au Paris Saint-Germain depuis son arrivée en août 2015. Auteur d’une mitigée sous la houlette de Mauricio Pochettino avec 5 buts et 9 passes décisives à son actif en 31 rencontres disputées toutes compétitions confondues, l’Argentin ne sera pas conservé par le Paris Saint-Germain. En fin de contrat à l’issue du mois de juin, il quittera la capitale dans les jours à venir.

Malgré ses 34 ans et des performances contrastées, Angel Di Maria reste un prospect convoité. Au cœur d’une lutte entre la Juventus Turin et le FC Barcelone, il semble avoir réussi à faire céder la Vieille Dame. D’après les informations délivrées par Gianluca Di Marzio, la Juventus Turin aurait cédé aux exigences de l’Argentin et lui proposerait désormais un contrat d’un an assorti d’une année supplémentaire en option. Une offre auquelle le Parisien n’aurait toujours pas donné réponse.