Déjà sur le dossier Mauro Icardi, la Juventus Turin pourrait tenter de recruter son compatriote Leandro Paredes cet été.

Après avoir fait quelques folies sur le marché des transferts avec les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain pourrait faire le ménage dans les jours à venir. Plusieurs joueurs sont annoncé sur le départ, comme les Espagnols Pablo Sarabia et Ander Herrera, ou encore l’Argentin Mauro Icardi. Au milieu de terrain, le PSG s’est considérablement renforcé avec l’arrivée du Néerlandais Gini Wijnaldum et Nasser al-Khelaïfi rêve de s’offrir Paul Pogba. De quoi mettre en doute l’avenir de certains joueurs.

D’après les informations du journal italien La Repubblica, la Juventus Turin pourrait profiter de la situation pour tenter de s’offrir l’Argentin Leandro Paredes. Titulaire avec l’Albicéleste en Copa América et sous les ordres de Mauricio Pochettino la saison dernière (36 apparitions dont 31 en tant que titulaire), le milieu de 27 ans pourrait être poussé dehors par la concurrence. Aujourd’hui estimé à 22 millions d’euros, il viendrait renflouer les caisses du PSG et retrouverait un championnat qu’il connaît bien, pour avoir évolué du côté de l’AS Roma et Empoli. Affaire à suivre…