Priorité du Paris Saint-Germain, Milan Skriniar s’apprête à filer entre les doigts de Luis Campos.

A la recherche d’un défenseur central pour permettre à Christophe Galtier d’évoluer dans les meilleures conditions, Luis Campos s’est focalisé sur Milan Skriniar. Feuilleton de l’été dernier, son cas devrait continuer de hanter le Paris Saint-Germain alors que son contrat arrive à son terme à l’issue du mois de juin prochain. La seule piste sérieuse à ce poste qui devrait tomber à l’eau.

En effet, d’après les informations divulguées par Foot Mercato, la femme de Milan Skriniar bloquerait tout départ vers Paris. Cette dernière serait particulièrement attachée à l’Italie et à la ville de Milan qu’elle ne se verrait pas quitter. Elle tenterait de convaincre son homme de poursuivre dans la même direction et ainsi poursuivre sa carrière sous les couleurs de l’Inter. La récente qualification des Nerazzurri pour les huitièmes de Ligue des Champions aurait fini de convaincre l’international serbe de prolonger au sein de l’écurie lombarde. A 27 ans, le deuxième plus gros salaire du club, près de 7M€ par an, lui serait offert.