Dans un communiqué publié jeudi soir, la Fédération sénégalaise de football a pris la défense d’Idrissa Gueye, actuellement au coeur d’une polémique pour avoir refusé de jouer en Ligue 1 lors de la journée contre l’homophobie le week-end dernier.

Idrissa Gueye, milieu de terrain du Paris Saint-Germain, traverse une véritable tempête médiatique, avoir refusé de jouer en Ligue 1 lors de la journée contre l’homophobie le week-end dernier. Jeudi soir, la Fédération Sénégalaise de Football a pris la défense de son champion d’Afrique et tacle la fédération française de football.

« Quand l’éthique se base sur l’hypothétique et le diktat, la liberté individuelle est en péril. S’il est difficile de trouver les bases légales, statutaires ou réglementaires d’une telle démarche dans les textes du Football ou du sport en général, sa finalité est par contre claire: contraindre le joueur à faire ce que son libre arbitre ne l’incline à faire. Est-ce vraiment dans cette France que l’on nous avait contée et racontée dans nos écoles, celle qui a comme devise la liberté, la fraternité et de l’égalité pour tous? Comment une instance qui prétend promouvoir l’éthique dans le Football peut se fonder sur des supputations pour s’adresser à une personne pour lui enjoindre de s’exprimer et pire encore de s’afficher avec le maillot aux couleurs LGBTQI+ pour mettre fin aux dites supputations ? » , dénonce la Fédération, qui pointe du doigt la FFF.

En attendant, Idrissa Gueye, sera sur la pelouse du Parc des Princes, samedi soir, face à Metz à l’occasion de la 38e et dernière journée de championnat.