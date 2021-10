Le Paris Saint-Germain s’est difficilement imposé, 2-1, face à Angers en ouverture de la dixième journée de Ligue 1. Kylian Mbappé, qui a offert la victoire à son équipe dans les dernières minutes de la rencontres, a fêté son but avec Achraf Hakimi de manière surprenante rappelant une prise dans une supérette de Trappes lors du déplacement à Rennes.

Achraf Hakimi et Kylian Mbappé s’entendent à merveille sur et dehors du terrain. Vendredi soir, le français, qui a offert la victoire à son équipe face à Angers, a célébré son but avec l’international marocain en prenant une surprenante pose. Une photo qui n’est pas sans rappeler celle prise par les deux amis peu avant le déplacement à Rennes le 3 octobre dernier dans une supérette de Trappes. Dans une story Instagram, Hakimi a publié la célébration effectuée lors du match contre les Angevins et celle d’il y a quelques jours avec comme légende : « How we started VS How we’re going ».