Mauricio Pochettino, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, était en conférence de presse à la veille de recevoir, Angers lors de la dixième journée de Ligue 1 (Vendredi 21h). L’Argentin, qui est revenu sur la défaite à Rennes, a fait un point sur son effectif à disposition pour cette rencontre.

Avant la trêve internationale, le Paris Saint-Germain s’est incliné pour la premiere fois de la saison face à Rennes, 2-0, quelques jours après s’être imposé face à Manchester City, en Ligue des Champions. Ce jeudi, Mauricio Pochettino est revenu sur ce revers en conférence de presse, qu’il juge accidentelle.

« On n’a pas encore le groupe au complet. Quand on a fini le match à Rennes, tout le monde a rejoint sa sélection. On n’a pas eu le temps de parler avec tous. Il faut prendre le temps d’analyser une défaite. C’était un accident. A Paris, on n’aime pas les défaites. Nous en sommes tous conscients », explique l’entraineur du vice champion de France.

Ramos forfait, Bernat enfin de retour ?

Quelques minutes avant la conférence de presse de Mauricio Pochettino, le Paris saint-Germain a publié un point médicale expliquant que « Sergio Ramos va continuer les entraînements individualisés sous contrôle des staff médical et performance encore 10 jours dans l’objectif du retour à l’entraînement collectif. » L’espagnol manquera également le clasico, le 24 octobre prochain.

Face aux journalistes, l’entraineur du club de la capitale s’est montré rassurant sur l’état de santé de son défenseur central et annonce qu’il sera de retour dans un avenir proche à un très haut niveau: « Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il retrouvera son meilleur niveau. C’est sûr qu’un joueur de foot aime toujours jouer. Il souffre de ne pas pouvoir le faire, mais il est fort mentalement. Il a le soutien de l’ensemble du club pour l’aider à passer ce moment. On espère le voir bientôt. »

De son côté, Juan Bernat absent déplus plus d’un an maintenant pourrait faire son retour dans le groupe comme l’annonce son entraineur: « Il s’entraîne bien depuis quinze jours avec le groupe. C’est une possibilité qu’il soit convoqué. »

Le PSG devra faire sans de nombreux internationaux dont Neymar, Marquinhos, Lionel Messi, Angel Di Maria, Leandro Paredes et Keylor Navas face à Angers avant de se projeter sur la réception du RB Leipzig en Ligue des Champions.