En pleine crise de couple et tour proche d’un divorce, Wanda Nara annonce s’est remise en couple avec l’attaquant du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, dans une publication sur Instagram.

C’est la fin du feuilleton. Icardi et Wanda sont de nouveau en couple. Dans un long message publié sur son compte Instagram explique que même si elle a fait toutes les démarches pour divorcer son amour pour Mauro Icardi est plus fort que tout.

« Les photos que j’ai téléchargées au cours des derniers mois montrent à quel point nous étions bons et heureux. Après ce qui s’est passé, j’ai été très blessé. Chaque jour, je demandais le divorce à Mauro. Quand il a compris qu’il n’y avait pas de retour possible, il m’a dit que nous ne pouvions pas continuer comme ça, que si se séparer était le seul moyen de mettre fin à tant de douleur, nous devions le faire. Nous sommes allés voir l’avocat. En deux jours, Mauro a accepté toutes les conditions et nous avons signé l’accord. Le lendemain, il m’a écrit une lettre comme personne ne m’en avait jamais écrit auparavant : « Je t’ai tout donné et tu as tout, j’espère que tu pourras être heureux car cela me rendrait heureux ». Et c’est là que j’ai réalisé quelque chose : qu’ayant tout, je n’ai rien si je ne suis pas avec lui. Je suis sûr que cette mauvaise passe que nous traversons va nous renforcer en tant que couple et en tant que famille. L’important, c’est que nous avions tous deux la liberté de mettre un terme à notre histoire de 8 ans, mais nos âmes étant fatiguées de pleurer, nous nous sommes librement choisis à nouveau. Je t’aime » a écrit la femme et agent de Mauro Icardi sur ses réseaux sociaux.

Absent face au RB Leipzig et remplaçant lors du classique face à l’Olympique de Marseille, l’Argentin est enfin de retour à 100% avec ses coéquipiers, qui préparent la réception de Lille, vendredi à 21h, pour le compte de la douzième journée de Ligue 1.