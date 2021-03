En conférence de presse à la veille de la rencontre de Coupe de France face au LOSC qui aura lieu ce mercredi (17h45), l’entraîneur du PSG Mauricio Pochettino s’est laissé aller à une déclaration pour le moins surprenante !

« Même les épidémiologistes ne savent pas toutes les conséquences de ce virus. Après deux mois et demi que nous sommes là, avec des blessés, le coronavirus qui a affecté les joueurs et le staff, les différences de niveau sont importantes et on essaie de s’adapter avec le staff médical pour trouver la meilleure stratégie, plus les événements extrasportifs. Mais je peux te dire qu’Angel va bien, Marcos va bien, mais surtout les familles vont bien avec le stress que tout ce type de situation amène et tout ce que ça va générer dans les familles des joueurs. Et même avec toutes les circonstances que je viens de décrire, je suis très positif, car nous sommes dans la course au titre, qualifiés en coupe et on a éliminé Barcelone. Je suis très positif dans un contexte fou », a déclaré l’Argentin, mêlant allégrement le fait que plusieurs joueurs de son effectif ont été touchés par la Covid-19, que d’autres sont blessés ou d’autres encore touchés par le cambriolage traumatisant de leurs domiciles respectif, Angel Di Maria et Marquinhos en l’occurrence. Le tout dans le contexte d’une défaite à domicile face à Nantes et à la veille d’affronter Lille en huitièmes de finale de la Coupe de France. Compliqué tout ça…