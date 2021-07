Joueur du Paris Saint-Germain et international argentin Leandro Paredes a retrouvé Lionel Messi et Neymar après la finale de la Copa América remportée 1-0 par l’Albiceleste face au Brésil.

Voici ce qui s’est dit après le match et raconté par le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. « Nous avions décidé d’échanger nos maillots à la fin du match, mais nous n’avons pas pu le faire. J’étais sur le terrain en train de fêter la victoire et je suis allé chercher mon téléphone pour parler à ma famille. J’avais un message de Neymar qui me disait qu’il m’attendait dehors, donc je suis allé le chercher. La vérité c’est que nous n’avons pas parlé de la finale. On s’est donné des nouvelles, comment allaient nos familles, ce qu’on allait faire pendant nos vacances. Ce sont des stars, mais ils ont l’humilité de venir s’asseoir après une finale aussi importante pour parler d’autre chose, c’est incroyable, » a-t-il déclaré à la chaîne « TyC Sports. »