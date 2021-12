Malgré les critiques incessantes, Mauricio Pochettino se sent encore épaulé par les dirigeants du PSG.

De passage en conférence de presse ce lundi, alors que le Paris Saint-Germain affrontera Bruges demain (18h45) pour le compte de la 6e journée de Ligue des champions, Mauricio Pochettino a souligné sa « tranquillité ». Malgré le nul face à Lens (1-1) ce week-end, l’entraîneur argentin se sent toujours soutenu par sa direction.

« Je me sens bien, je suis tranquille. J’évolue dans une structure qui a conscience du travail qu’on fournit. Je sens le soutien du club. Je me sens tranquille parce qu’on connaît le processus dans lequel on est embarqués. Il y a l’aspect du terrain mais il y a aussi des aspects internes, dans l’adaptation, dans la communication, dans le fait de créer des liens. On sait que dans un club comme le PSG, où la lumière brille très fort, les bruits autour font partie de la vie. Nous, au milieu de toutes les tempêtes, on ne s’écartera jamais de nos idées. Parce qu’on sait qu’après la tempête viendra le beau temps. Et alors on pourra faire profiter de notre travail aux personnes qui aiment le club. »