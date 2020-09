La commission de discipline de la LFP a décidé de placer en instruction le dossier concernant les accusations d’insultes racistes d’Alvaro Gonzalez à l’encontre de Neymar. Sébastien Deneux, président de la commission, explique la procédure.

“Nous sommes une commission de discipline et on doit disposer d’éléments tangibles sur laquelle la commission doit investiguer. On va continuer d’investiguer sur les images pour apprécier s’il y aura des sanctions disciplinaires. Ce mercredi, on était saisi pour des propos à caractères racistes, éventuels et supposés, rien n’est prouvé il faut parler avec la plus grande prudence. Cela permettra à l’instruction de révéler. S’il y a d’autres éléments, les parties pourront s’exprimer et la commission fera son travail. On sait qu’il y a eu un échange de propos. Les certitudes ne sont pas suffisantes pour convoquer les joueurs. On va continuer d’investiguer sur les images pour apprécier s’il y aura des sanctions disciplinaires vis-à-vis d’un tel ou d’un tel. On n’a pas en l’état d’éléments précis et définitifs. C’est sans préjugés”, a indiqué le président de la commission.