Kylian Mbappé est victime d’un pressing tout terrain de Lucas Hernandez. Le défenseur du bavarois est le premier recruteur du club allemand et tente le tout pour le tout en voulant que son coéquipier en Bleu le rejoigne au Bayern Munich.

Toujours incertain sur son avenir, Kylian Mbappé a intégré l’équipe de France tout en laissant place au doute. Une opportunité que ne veut pas manquer Lucas Hernandez. Le défenseur central du Bayern Munich fait tout pour que son compatriote choisisse de rejoindre l’Allemagne et le Bayern Munich : « Lucas m’a dit que je devais venir à Munich et jouer pour le Bayern. Dans le football, on ne sait jamais ce qu’il va se passer mais je suis actuellement très heureux comme je suis. » a déclaré Kylian Mbappé à SportBild.